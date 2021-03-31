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Зверский данк Уэстбрука – момент дня в НБА. ВИДЕО
Это было очень мощно
фото - twitter.com
Автором момента дня сегодняшних матчей регулярного чемпионата стал звездный разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук, который в концовке матча с Шарлотт выдал невероятный данк сквозь сопротивление центрового Хорнетс Бисмака Бийомбо.
Уэстбрук в матче с Шарлотт оформил трипл-дабл (22+15 подборов+15 передач).
Westbrook posterized Biyombo!— Ballislife.com (@Ballislife) March 31, 2021
Last 2 Games
22 PTS, 15 AST, 15 REB
35 PTS, 21 AST, 14 REB pic.twitter.com/BxYsymiVM2
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