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Днепр сенсационно уступил Николаеву в четвертьфинале Кубка Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Гости не ожидали такой слаженной игры от николаевцев

Днепр сенсационно уступил Николаеву в четвертьфинале Кубка Украины

Новина українською

В среду, 31 марта Николаев и Днепр встретились в четвертьфинальном матче Кубка Украины, который проходил в киевском Дворце спорта Венето-Спорт.

Хозяева матча атаковала с хорошим процентом с игры, хорошо двигала мяч, минимально выиграв стартовые 10 минут - 27:26.

После большого перерыва Николаев провел лучшие 20 минут в сезоне, забив Днепру 64 очка и выровнял ситуацию на щитах, реализовал 40% трехочковых (11 из 27), при том что Днепр забросил лишь 27% дальних атак (10 из 37).

Чемпион Украины недооценил соперника и не нашел сил вернуться в этот матч. Подопечные Дениса Журавлева начали много фолить, терять мяч и пропустили за игру 105 очков.

В полуфинале корабелы сыграют против победителя пары Будивельник - Прометей уже завтра, 1 апреля в 20:15.

Кубок Украины. 1/4 финала

Николаев - Днепр 105: 91 (27:26, 14:18, 31:22, 33:25)

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В статье: МБК Николаев БК Днепр
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