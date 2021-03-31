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Днепр сенсационно уступил Николаеву в четвертьфинале Кубка Украины
Гости не ожидали такой слаженной игры от николаевцев
В среду, 31 марта Николаев и Днепр встретились в четвертьфинальном матче Кубка Украины, который проходил в киевском Дворце спорта Венето-Спорт.
Хозяева матча атаковала с хорошим процентом с игры, хорошо двигала мяч, минимально выиграв стартовые 10 минут - 27:26.
После большого перерыва Николаев провел лучшие 20 минут в сезоне, забив Днепру 64 очка и выровнял ситуацию на щитах, реализовал 40% трехочковых (11 из 27), при том что Днепр забросил лишь 27% дальних атак (10 из 37).
Чемпион Украины недооценил соперника и не нашел сил вернуться в этот матч. Подопечные Дениса Журавлева начали много фолить, терять мяч и пропустили за игру 105 очков.
В полуфинале корабелы сыграют против победителя пары Будивельник - Прометей уже завтра, 1 апреля в 20:15.
Кубок Украины. 1/4 финала
Николаев - Днепр 105: 91 (27:26, 14:18, 31:22, 33:25)
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