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Шакил О'Нил потратил 8 миллионов долларов за два дня

Баскетбол
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Баскетболист купил дом и машину

Шакил О'Нил потратил 8 миллионов долларов за два дня

Фото: instagram.com/shaq

Новина українською

Прославленный баскетболист ряда клубов НБА, ныне эксперт и телеведущий Шакил О 'Нил рассказал, как потратил $ 8 млн за два дня после перехода в "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Когда я приехал в Лос-Анджелес, получил $ 20 млн по контракту и поехал покупать себе Rolls-Royce за $ 250 тыс. Тогда продавец спросил меня, могу ли я позволить себе этот автомобиль. В итоге я купил три разных машины за $ 1 млн.

На следующий день я прогуливался по Беверли-Хиллз и увидел красивый дом за $ 7 млн. Сразу купил его. Так я потратил $ 8 млн всего за два дня. Мне позвонили из банка и сказали, что я потратил все свои деньги. Я не знал, что из-за налогов в Калифорнии $ 20 млн превратились в $ 10,5 млн", — приводит слова О'Нила Parlons Basket со ссылкой на Inside the NBA.

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В статье: НБА
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