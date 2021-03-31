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Будивельник добыл волевую победу в матче Кубка Украины с Прометеем

Баскетбол
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Киевляне выиграли благодаря удачной заключительной четверти

Будивельник добыл волевую победу в матче Кубка Украины с Прометеем

Новина українською

Благодаря удачно проведенной заключительной четверти Будивельник переиграл Прометей в четвертьфинальном матче Кубка Украины - 72:66.

В первой четверти Прометей сделал значительно больше выстрелов из игры. Под щитами каменчане переиграли представителей столицы.

Вторую четверть Прометей начинал с преобладанием +2, но Будивельник возобновил паритет. Подопечные Маркова смогли забросить 3 с дальней, тогда как соперник - 1, но киевляне были более дисциплинированными и 4 балла набрали с линии.

После отдыха Прометей себе не изменял и забросил еще 3 трехочковых, дополнив это пятью попаданиями из краски. Будивельник реализовал лишь 5 выстрелов из игры, и все они были двухочковыми.

С преимуществом в 5 очков Прометей начинал заключительную часть. Ужасная реализация моментов, которых было значительно больше, чем у соперника, не позволила каменчанам пройти в полуфинал.

Кубок Украины. 1/4 финала

Киев. ПС Венето

Будивельник - Прометей 72:66 (17:19, 19:17, 14:19, 22:11)

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В статье: БК Будивельник (Киев) БК Прометей (Камянское)
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