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Михайлюк набрал 22 очка и помог Оклахоме обыграть Торонто

Баскетбол
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Лучший матч в сезоне от Святослава

Михайлюк набрал 22 очка и помог Оклахоме обыграть Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Оклахома после большого перерыва сломила кризисный Торонто, а Святослав Михайлюк стал одним из главных творцов домашней победы Тандер.

За 35 минут украинец набрал рекордные в сезоне 22 очка (9 и 14 с игры, 4 из 8 с линии штрафных), собрал рекордные в карьере 9 подборов и поставил 2 блок-шота. Показатель полезности Михайлюка составил «+5».

В матче с Торонто Михайлюк в третий раз в карьере перешагнул барьер в 20 набранных очков. Его персональным рекордом результативности остаются 25 очков, набранные в составе Детройта в январе 2020 года в матче с Атлантой.

Михайлюк в 7 матчах после обмена в Оклахому в среднем за игру набирает по 10,9 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи.

Оклахома – Торонто 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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