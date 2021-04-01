Михайлюк набрал 22 очка и помог Оклахоме обыграть Торонто

Оклахома после большого перерыва сломила кризисный Торонто, а Святослав Михайлюк стал одним из главных творцов домашней победы Тандер.

За 35 минут украинец набрал рекордные в сезоне 22 очка (9 и 14 с игры, 4 из 8 с линии штрафных), собрал рекордные в карьере 9 подборов и поставил 2 блок-шота. Показатель полезности Михайлюка составил «+5».

В матче с Торонто Михайлюк в третий раз в карьере перешагнул барьер в 20 набранных очков. Его персональным рекордом результативности остаются 25 очков, набранные в составе Детройта в январе 2020 года в матче с Атлантой.

Михайлюк в 7 матчах после обмена в Оклахому в среднем за игру набирает по 10,9 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи.

Оклахома – Торонто 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)