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НБА: Милуоки бьет Лейкерс, дежурные победы Юты и Бруклина

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Милуоки бьет Лейкерс, дежурные победы Юты и Бруклина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Индиана – Майами 87:92 (28:23, 17:20, 22:22, 20:27)

Детройт – Портленд 101:124 (33:31, 19:20, 27:36, 22:37)

Бруклин – Хьюстон 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21)

Бостон – Даллас 108:113 (25:30, 20:34, 28:26, 35:23)

Миннесота – Нью-Йорк 102:101 (19:26, 31:25, 20:30, 32:20)

Мемфис – Юта 107:111 (28:29, 21:28, 27:18, 31:36)

Сан-Антонио – Сакраменто 120:106 (33:27, 36:26, 28:29, 23:24)

Финикс – Чикаго 121:116 (39:37, 28:21, 27:28, 27:30)

Лейкерс – Милуоки 97:112 (30:24, 19:33, 26:32, 22:23)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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