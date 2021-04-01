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Эффектный аллей-уп и сверхдальняя "трешка": как Михайлюк блистал в матче с Торонто. ВИДЕО

Баскетбол
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Все результативные действия украинца в матче с Рэпторс

Эффектный аллей-уп и сверхдальняя "трешка": как Михайлюк блистал в матче с Торонто. ВИДЕО

Фото: Coby Van Loan, nba.com

Новина українською

Оклахома в домашнем матче обыграла Торонто (113:103), а Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком Тандер и обновил личный рекорд результативности в сезоне (22 очка, 9 из 14 с игры).

В решающей четверти при шатком преимуществе своей команды украинец набрал 10 очков, а также отметился важным блок-шотом на Фреде Ванвлите после собственной потери.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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