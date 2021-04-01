Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу

Николаев и Будивельник сыграли во втором полуфинале Кубка Украины и определяли, кто будет соперником Черкасских Мавп в финальном поединке.

Уже со старта матча киевляне дали понять, что не допустят недооценки соперника и с первых секунд взялись за дело. В Николаева не хватало энергии на второй матч подряд.

Будивельник, выиграв все четверти кроме последней, уверенно вышел в финал Кубка Украины, где будет бороться за свой пятый кубок в истории.

Финальный матч состоится 4 апреля в 17:00.

В параллельной встрече Черкасские Мавпы принимали Запорожье.

Усталость после четвертьфинальных матчей накануне сказалась на действиях команд в сегодняшнем поединке. За первую четверть соперники набрали на двоих 28 очков.

С началом второй половины уже черкасцы пытались навязать свою игру и своего уже не упустили. Что касается заключительной части матча, то у игроков Максима Михельсона осталось больше сил и хозяевам не удалось спасти ситуацию на последних минутах.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/2 финала

Николаев - Будивельник 71:82 (19:27, 16:20, 18:22, 17:13)

Запорожье - Черкасские Мавпы - 67:79 (16:12, 14:14, 22:27, 15:26