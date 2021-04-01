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Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу
Ими стали Будивельник и Черкасские Мавпы
Николаев и Будивельник сыграли во втором полуфинале Кубка Украины и определяли, кто будет соперником Черкасских Мавп в финальном поединке.
Уже со старта матча киевляне дали понять, что не допустят недооценки соперника и с первых секунд взялись за дело. В Николаева не хватало энергии на второй матч подряд.
Будивельник, выиграв все четверти кроме последней, уверенно вышел в финал Кубка Украины, где будет бороться за свой пятый кубок в истории.
Финальный матч состоится 4 апреля в 17:00.
В параллельной встрече Черкасские Мавпы принимали Запорожье.
Усталость после четвертьфинальных матчей накануне сказалась на действиях команд в сегодняшнем поединке. За первую четверть соперники набрали на двоих 28 очков.
С началом второй половины уже черкасцы пытались навязать свою игру и своего уже не упустили. Что касается заключительной части матча, то у игроков Максима Михельсона осталось больше сил и хозяевам не удалось спасти ситуацию на последних минутах.
КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/2 финала
Николаев - Будивельник 71:82 (19:27, 16:20, 18:22, 17:13)
Запорожье - Черкасские Мавпы - 67:79 (16:12, 14:14, 22:27, 15:26
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