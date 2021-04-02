Лень набрал 14 очков в поражении от Детройта

Вашингтон, несмотря на очередной трипл-дабл Рассела Уэстбрука (16+11 подборов+12 передач) на выезде без шансов проиграл Детройту.

Алексей Лень за 21 минуту набрал 14 очков (7 из 12 с игры, 0 из 2 с линии штрафных), собрал 5 подборов и совершил 1 перехват. Показатель полезности украинца составил «-20».

Лень в девятом матче подряд реализовал с игры как минимум 54% бросков. Алексей в трех из четырех последних поединках приносил команде как минимум по 10 очков.

В текущем сезоне Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,4 очка и 3,6 подбора.

Детройт – Вашингтон 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)