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Лень набрал 14 очков в поражении от Детройта
Украинец не спас команду от фиаско
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон, несмотря на очередной трипл-дабл Рассела Уэстбрука (16+11 подборов+12 передач) на выезде без шансов проиграл Детройту.
Алексей Лень за 21 минуту набрал 14 очков (7 из 12 с игры, 0 из 2 с линии штрафных), собрал 5 подборов и совершил 1 перехват. Показатель полезности украинца составил «-20».
Лень в девятом матче подряд реализовал с игры как минимум 54% бросков. Алексей в трех из четырех последних поединках приносил команде как минимум по 10 очков.
В текущем сезоне Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,4 очка и 3,6 подбора.
Детройт – Вашингтон 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)
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