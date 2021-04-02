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НБА: Денвер бьет Клипперс, победы Бруклина и Филадельфии
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кливленд – Филадельфия 94:114 (31:31, 25:27, 17:27, 21:29)
Бруклин – Шарлотт 111:89 (32:11, 36:37, 24:17, 19:24)
Майами – Голден Стэйт 116:109 (23:24, 36:30, 27:27, 30:28)
Нью-Орлеан – Орландо 110:115 OT (26:27, 19:25, 31:19, 25:30, 9:14)
Сан-Антонио – Атланта 129:134 OT (22:32, 26:22, 32:30, 30:26, 9:9, 10:15)
Клипперс – Денвер 94:101 (20:31, 29:31, 21:19, 24:20)
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