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Михайлюк начал окупать обмен в Оклахому. Тандер должны предложить ему контракт
Мнение американских экспертов
фото - Associated Press News
Оригинал статьи – Ник Крэн, Forbes
Перевод и адаптация – UA-Футбол
Святослав Михайлюк в середине марта в результате сделки между Детройтом и Оклахомой покинул Восточную конференцию и вернулся на Запад, где и начиналась его карьера в НБА. С тех пор украинец дважды вышел в стартовой пятерке Тандер и впечатлил своим уровнем баскетбола и быстротой адаптации в новом коллективе – в матчах с Далласом и Торонто Михайлюк в среднем за игру набирал по 19,0 очка при 66-процентной реализации бросков с игры, включая 6 из 11 трехочковых.
Неудивительно, что Михайлюк добивается успеха на уровне НБА, особенно если внимательнее присмотреться к тому, как он оказался в главной баскетбольной лиге мира.
Воспитанник Черкасских Мавп уже к 14 годам стал феноменом международного баскетбола. В статусе одного из самых многообещающих молодых игроков Восточной Европы Михайлюк в 2013 году громко заявил о себе во время Евробаскета-2013 U-16. А в 2014 году Святослав стал одним из самых молодых баскетболистов в истории на Nike Hoop Summit, играя с такими парнями, как Никола Йокич, Карл-Энтони Таунс и Клинт Капела. В том же году в 16-летнем возрасте Михайлюк в составе сборной Украины поехал на первый в истории команды чемпионат мира в Испании и сыграл против сборной США с Джеймсом Харденом, Кайри Ирвингом, Стефеном Карри, Энтони Дэвисом и другими суперзвездами НБА.
У Михайлюка было предостаточно заманчивых вариантов развития карьеры в Европе. Ходили слухи об интересе к украинцу гранда Евролиги мадридского Реала, где он в конечном итоге мог бы пересечься с Лукой Дончичем. Многие в его возрасте не устояли бы перед соблазном переезда в европейскую столицу, но Святослав по наставлению родителей-педагогов предпочел уехать в США для получения образования – и это стало его главным приоритетом.
В 17-летнем возрасте Михайлюк поступил в Канзасский университет – одну из самых успешных школ баскетбола в США. Он стал самым молодым игроком в истории Конференции Big 12 и провел в Канзасе максимальные 4 года. Хотя многие предполагали, что Михайлюка на драфте могут забрать под лотерейным пиком, на деле все получилось не так, как хотелось бы Святославу.
«Я чувствую, что все было немного по-другому. Я пришел в очень раннем возрасте, я играл против 21-летних парней, и в моем возрасте я не был подготовлен ни морально, ни физически. Было тяжело. Мне потребовалось время, чтобы приспособиться, но в конце концов все сложилось очень хорошо», - говорит Михайлюк.
In 7 games for OKC, Svi Mykhailiuk is shooting 38% from 3 on 5.2 attempts per game. Averaging 10.9 PPG.— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) April 1, 2021
This season in Detroit he was shooting 33% from 3 on 4.8 attempts per game. While averaging 6.9 PPG & shooting 37% from the field. #ThunderUp pic.twitter.com/a1foaVsBJM
Четыре года обучения баскетболу в колледже, безусловно, имеют свои преимущества, но также могут и отрицательно сказаться на перспективах игрока на драфте. Опыт игры в течение полных четырех лет является ключевым для многих успешных баскетболистов НБА, поскольку дает им время повзрослеть как на площадке, так и за ее пределами. В частности, Михайлюк в Канзасе имел роскошь играть под руководством одного из лучших тренеров в американском студенческом спорте, под присмотром которого пробивался в Финал четырех NCAA в 2018 году. Когда Святослава спросили о том, насколько эти четыре года помогли ему подготовиться к жизни в НБА. Михайлюк был благодарен, что все сложилось именно так, как сложилось.
«Я чувствую, что мне помогли тренер Селф и весь тренерский штаб. Жизнь в Канзасе помогла мне адаптироваться к жизни по-американски». - сказал Михайлюк. «Я чувствую, что это меня очень подготовило. Находиться под руководством тренера Селфа – это одно из лучших событий, которые могли случиться со мной, особенно в раннем возрасте. Это одна из вещей, которые подготовили меня к следующему уровню».
С другой стороны, четыре года обучения в колледже приводят к тому, что такие игроки старше большинства других кандидатов на драфте, а на возрастных игроков скауты обычно смотрят сквозь призму скептицизма. К счастью для Михайлюка, поскольку он поступил в Канзас в 17 лет, на драфт украинец вышел спустя 11 дней после своего 21-го дня рождения.
Перед драфтом 2018 года скауты сомневались в перспективах Михайлюка из-за короткого размаха рук, хотя его рост превышал два метра. Не было никаких сомнений, что Святослав способен вырасти в элитного снайпера с его 44,7% реализации трехочковых в последнем сезоне в Канзасе, но в конце концов украинец на ярмарке талантов упал до 47-го пика и начал карьеру в легендарных Лос-Анджелес Лейкерс.
Сейчас Михайлюк проводит третий сезон в НБА – в составе Лейкерс, Детройта и Оклахомы Святослав наиграл почти 150 матчей. За этот период он стал намного более разносторонним игроком, чем был во время студенческой карьеры, а особенное внимание украинец уделил развитию навыков в защите. Так, в недавнем матче с Далласом именно Михайлюк был основным опекуном звездного Луки Дончича и сумел ограничить словенца до 25 набранных очков, хотя в среднем по сезону словенец набирает по 29 баллов за игру.
Svi Mykhailiuk’s hustle absolutely saves OKC on this defensive possession.— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) April 2, 2021
Chases on both picks, loses his balance after the first one but somehow gets to Gary Trent Jr. in time to contest the shot & force a miss.
GTJ would’ve had an open 3 if not for Svi’s hustle.#ThunderUp pic.twitter.com/u7KeEqy4I8
«Чем больше матчей ты сыграл в НБА, тем больше ты узнаешь об игре и других баскетболистах. Просто играй усердно и умно и используй персонал. В конце концов, некоторым парням просто нужно осложнять жизнь. Их действительно трудно остановить. Если вы будете стараться изо всех сил и следовать плану тренера, то ваша защита станет лучше».
Михайлюк все еще находится на ранней стадии развития. Даже после четырех лет в Канзасе и почти трех сезонов в НБА ему всего лишь 23 года. Очевидно, что украинец еще способен стать лучше, а его потолок возможностей находится достаточно высоко. Если Святослав продолжит развивать навыки защиты и станет еще лучше в игре с мячом, то Оклахоме не остается ничего другого, как предложить новобранцу контракт и сделать его частью своих долгосрочных планов.
Этим летом у Оклахомы появятся обширные возможности на рынке свободных агентов. Тандер могут сделать Михайлюка еще одним молодым краеугольным камнем команды, которая в сезоне 2021-2022 будет стремиться к зоне плей-офф. Самое важное, что и украинец заинтересован в том, чтобы надолго остаться в команде, которая всего несколько лет назад доходила до финала НБА.
«Мне нравится здесь в Оклахоме. Нравится организация, нравятся мои одноклубники по команде, тренеры, фронт-офис и все остальные. Я чувствую, что это отличное место и для жизни, и для карьеры».
Святославу Михайлюку хватило всего семи матчей, чтобы стать одним из любимчиков среди фанатов Оклахомы. Он прошел уникальный путь у НБА – и теперь его усилия оправдываются. Хотя обменять Хамиду Диалло было нелегким решением для Tандер, приобретение Михайлюка на данный момент кажется удачным решением фронт-офиса команды во главе с Сэмом Прести.
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