Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Торонто розтрощили Голден-Стейт, Чикаго уступают Юте
Результаты тура НБА
В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" - "Голден-Стейт"
130 - 77 (27-26; 35-16; 46-14; 22-21)
"Бостон" - "Хьюстон"
118 - 102 (33-25; 19-19; 30-26; 36-32)
"Нью-Йорк" - "Даллас"
86 - 99 (25-22; 21-27; 23-23; 17-27)
"Индиана" - "Шарлотт"
97 - 114 (24-28; 25-32; 27-24; 21-30)
"Мемфис" - "Миннесота"
120 - 108 (30-28; 38-38; 24-18; 28-24)
"Нью-Орлеан" - "Атланта"
103 - 126 (34-28; 20-27; 25-39; 24-32)
"Юта" - "Чикаго"
113 - 106 (26-25; 32-24; 30-24; 25-33)
"Портленд" - "Милуоки"
109 - 127 (21-34; 32-26; 20-37; 36-30)
"Сакраменто" - "Лейкерс"
94 - 115 (27-29; 26-36; 23-26; 18-24)
"Финикс" - "Оклахома-Сити"
140 - 103 (43-13; 30-37; 30-26; 37-27)
Популярное сейчас
- Гвардиола шокирован трансферным рынком: Купить форварда для Ман Сити? Это невозможно!
- Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду
- Don Balоn: Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд проявляют интерес к Лунину
- Михайлюк набрал 22 очка и помог Оклахоме обыграть Торонто
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины