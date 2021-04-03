  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Торонто розтрощили Голден-Стейт, Чикаго уступают Юте
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Торонто розтрощили Голден-Стейт, Чикаго уступают Юте

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Торонто розтрощили Голден-Стейт, Чикаго уступают Юте

UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" - "Голден-Стейт"

130 - 77 (27-26; 35-16; 46-14; 22-21)

"Бостон" - "Хьюстон"

118 - 102 (33-25; 19-19; 30-26; 36-32)

"Нью-Йорк" - "Даллас"

86 - 99 (25-22; 21-27; 23-23; 17-27)

"Индиана" - "Шарлотт"

97 - 114 (24-28; 25-32; 27-24; 21-30)

"Мемфис" - "Миннесота"

120 - 108 (30-28; 38-38; 24-18; 28-24)

"Нью-Орлеан" - "Атланта"

103 - 126 (34-28; 20-27; 25-39; 24-32)

"Юта" - "Чикаго"

113 - 106 (26-25; 32-24; 30-24; 25-33)

"Портленд" - "Милуоки"

109 - 127 (21-34; 32-26; 20-37; 36-30)

"Сакраменто" - "Лейкерс"

94 - 115 (27-29; 26-36; 23-26; 18-24)

"Финикс" - "Оклахома-Сити"

140 - 103 (43-13; 30-37; 30-26; 37-27)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...