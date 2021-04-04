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НБА. Портленд разбил Оклахому-Сити, Милуоки минимально одолели Сакраменто
Результаты тура НБА
В ночь с 3 на 4 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Даллас"
87 - 109 (19-24; 28-28; 20-23; 20-34)
Алексей Лень провел на площадке 13 минут, совершил 5 подборов, 1 ассист, 1 фол, 1 перехват, 1 потерю, 2 блок-шота.
"Детройт" - "Нью-Йорк"
81 - 125 (15-41; 26-19; 20-28; 20-37)
"Майами" - "Кливленд"
115 - 101 (36-27; 31-27; 17-19; 31-28)
"Филадельфия" - "Миннесота"
122 - 113 (26-29; 38-31; 33-23; 25-30)
"Сан-Антонио" - "Индиана"
133 - 139 после ОТ (33-32; 26-35; 38-31; 29-28; 7-13)
"Юта" - "Орландо"
137 - 91 (38-20; 40-20; 29-32; 30-19)
"Портленд" - "Оклахома-Сити"
133 - 85 (35-19; 30-27; 39-13; 29-26)
"Сакраменто" - "Милуоки"
128 - 129 (28-31; 29-30; 34-38; 37-30)
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