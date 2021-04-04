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НБА. Портленд разбил Оклахому-Сити, Милуоки минимально одолели Сакраменто

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Портленд разбил Оклахому-Сити, Милуоки минимально одолели Сакраменто

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В ночь с 3 на 4 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Даллас"

87 - 109 (19-24; 28-28; 20-23; 20-34)

Алексей Лень провел на площадке 13 минут, совершил 5 подборов, 1 ассист, 1 фол, 1 перехват, 1 потерю, 2 блок-шота.

"Детройт" - "Нью-Йорк"

81 - 125 (15-41; 26-19; 20-28; 20-37)

"Майами" - "Кливленд"

115 - 101 (36-27; 31-27; 17-19; 31-28)

"Филадельфия" - "Миннесота"

122 - 113 (26-29; 38-31; 33-23; 25-30)

"Сан-Антонио" - "Индиана"

133 - 139 после ОТ (33-32; 26-35; 38-31; 29-28; 7-13)

"Юта" - "Орландо"

137 - 91 (38-20; 40-20; 29-32; 30-19)

"Портленд" - "Оклахома-Сити"

133 - 85 (35-19; 30-27; 39-13; 29-26)

"Сакраменто" - "Милуоки"

128 - 129 (28-31; 29-30; 34-38; 37-30)

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В статье: НБА
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