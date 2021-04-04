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Будивельник побеждает Черкасские Мавпы в финале Кубка Украины
Поздравляем с завершением розыгрыша
Баскетбольный клуб "Будивельник" стал обладателем Кубка Украины 2020/2021. В финальном матче за титул столичная команда победила клуб "Черкасские Мавпы".
Счет встречи 93-70 (23-20; 25-14; 23-16; 22-20) в пользу обладателей титула.
"Черкасские Мавпы": Конев 11 + 3 передачи, Попов 10, Джонс 6, Скапинцев 5, Сергеев 3 - старт, Янг 15, Райт 13 + 7 подборов + 7 передач, Ткаченко 7.
"Будивельник": Буртт 33 + 8 передач, Дэвенпорт 21 + 10 подборов - 4 потери, Яковичс 14, Кобец 8, Джонсон 7 + 12 подборов - старт, Дево 5, Джефферсон 4, Кожемякин 1.
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