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Будивельник побеждает Черкасские Мавпы в финале Кубка Украины

Баскетбол
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Будивельник побеждает Черкасские Мавпы в финале Кубка Украины

UA-Футбол
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Баскетбольный клуб "Будивельник" стал обладателем Кубка Украины 2020/2021. В финальном матче за титул столичная команда победила клуб "Черкасские Мавпы".

Счет встречи 93-70 (23-20; 25-14; 23-16; 22-20) в пользу обладателей титула.

"Черкасские Мавпы": Конев 11 + 3 передачи, Попов 10, Джонс 6, Скапинцев 5, Сергеев 3 - старт, Янг 15, Райт 13 + 7 подборов + 7 передач, Ткаченко 7.

"Будивельник": Буртт 33 + 8 передач, Дэвенпорт 21 + 10 подборов - 4 потери, Яковичс 14, Кобец 8, Джонсон 7 + 12 подборов - старт, Дево 5, Джефферсон 4, Кожемякин 1.

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В статье: БК Будивельник (Киев) Черкасские Мавпы
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