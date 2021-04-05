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НБА: Клипперс разгромили Лейкерс, осечки Бруклина и Филадельфии
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чикаго – Бруклин 115:107 (25:28, 32:18, 32:26, 26:35)
Клипперс – Лейкерс 104:86 (27:20, 26:18, 24:17, 27:31)
Бостон – Шарлотт 116:86 (25:26, 33:17, 40:27, 18:16)
Филадельфия – Мемфис 100:116 (22:29, 20:23, 29:45, 29:19)
Атланта – Голден Стэйт 117:111 (24:24, 33:35, 22:23, 38:29)
Хьюстон – Нью-Орлеан 115:122 (27:38, 32:32, 33:19, 23:33)
Денвер – Орландо 119:109 (23:29, 24:36, 38:21, 34:23)
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