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Милуоки продлил контракт с разыгрывающим на 160 миллионов долларов
Поможет Бакс стать чемпионами?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Милуоки официально объявил о продлении контракта с Дрю Холидэем. За четыре года с командой из Висконсина 30-летний американец при выполнении дополнительных условий сделки может получить 160 миллионов долларов.
Холидей присоединился к Милуоки в ноябре прошлого года после обмена из Нью-Орлеана.
В текущем сезоне плеймейкер в среднем за игру набирает по 17,0 очка, 5,4 передачи, 4,6 подбора, забивая с игры рекордные 50,9% бросков.
В тех 35-ти матчах, в которых Холидей выходил на площадку в стартовой пятерке, Милуоки одержал 25 побед при 10 поражениях.
Милуоки с показателем 32-17 идет третьим на Востоке.
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