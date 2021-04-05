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Милуоки продлил контракт с разыгрывающим на 160 миллионов долларов

Баскетбол
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Поможет Бакс стать чемпионами?

Милуоки продлил контракт с разыгрывающим на 160 миллионов долларов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Милуоки официально объявил о продлении контракта с Дрю Холидэем. За четыре года с командой из Висконсина 30-летний американец при выполнении дополнительных условий сделки может получить 160 миллионов долларов.

Холидей присоединился к Милуоки в ноябре прошлого года после обмена из Нью-Орлеана.

В текущем сезоне плеймейкер в среднем за игру набирает по 17,0 очка, 5,4 передачи, 4,6 подбора, забивая с игры рекордные 50,9% бросков.

В тех 35-ти матчах, в которых Холидей выходил на площадку в стартовой пятерке, Милуоки одержал 25 побед при 10 поражениях.

Милуоки с показателем 32-17 идет третьим на Востоке.

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В статье: НБА Милуоки Бакс
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