Милуоки продлил контракт с разыгрывающим на 160 миллионов долларов

Милуоки официально объявил о продлении контракта с Дрю Холидэем. За четыре года с командой из Висконсина 30-летний американец при выполнении дополнительных условий сделки может получить 160 миллионов долларов.

Холидей присоединился к Милуоки в ноябре прошлого года после обмена из Нью-Орлеана.

В текущем сезоне плеймейкер в среднем за игру набирает по 17,0 очка, 5,4 передачи, 4,6 подбора, забивая с игры рекордные 50,9% бросков.

В тех 35-ти матчах, в которых Холидей выходил на площадку в стартовой пятерке, Милуоки одержал 25 побед при 10 поражениях.

Милуоки с показателем 32-17 идет третьим на Востоке.