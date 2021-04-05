Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк центрового Орландо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов вчерашних матчей регулярного чемпионата.
На первое место топа взобрался центровой Орландо Венделл Картер-младший, который в матче с Денвером отметился ярким данком сквозь руки Майкла Портера-младшего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, под какие санкции попал президент Миная
- Динамо не подпишет Самбу, Кополовец закончил карьеру из-за Севидова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Мораес: Шахтер продолжает борьбу в УПЛ - догнать Динамо реально
- Эффектный аллей-уп и сверхдальняя "трешка": как Михайлюк блистал в матче с Торонто. ВИДЕО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...