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Форвард Барселоны признан MVP Евролиги в марте

Баскетбол
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Это уже пятая награда в карьере для игрока

Форвард Барселоны признан MVP Евролиги в марте

Фото: Getty Images/NurPhoto

Новина українською

Форвард "Барселоны" Никола Миротич признан MVP Евролиги в марте, пишет официальный сайт турнира.

Миротич набирал в среднем 20,0 очка, делал 7,0 подбора при рейтинге эффективности 26,8 баллов. Он помог "Барселоне" выдать результат 5-1 в марте и обеспечить первое место в регулярном чемпионате. Форвард стал лучшим в Евролиге по эффективности за месяц.

Миротич признан MVP месяца пятый раз за карьеру — это лучший результат в истории турнира.

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В статье: Никола Миротич
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