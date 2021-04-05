Форвард Барселоны признан MVP Евролиги в марте

Форвард "Барселоны" Никола Миротич признан MVP Евролиги в марте, пишет официальный сайт турнира.

Миротич набирал в среднем 20,0 очка, делал 7,0 подбора при рейтинге эффективности 26,8 баллов. Он помог "Барселоне" выдать результат 5-1 в марте и обеспечить первое место в регулярном чемпионате. Форвард стал лучшим в Евролиге по эффективности за месяц.

Миротич признан MVP месяца пятый раз за карьеру — это лучший результат в истории турнира.