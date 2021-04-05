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Голден Стэйт потерял ещё одного игрока
Эрик Пэскелл пропустит предстоящие матчи команды
"Голден Стэйт Уорриорз" понёс новую потерю в составе, пишет журналист Марк Штейн на своей странице в "Твиттере".
По данным источника, форвард Эрик Пэскелл пропустит как минимум две недели из-за повреждения левого бедра.
Сегодня, 5 апреля, "Голден Стэйт" потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате НБА, проиграв "Атланте Хоукс" со счётом 111:117.
В нынешнем сезоне Пэскелл провёл на площадке 39 матчей, в которых в среднем набирал 9,5 очка, 1,3 передачи и 3,2 подбора за игру.
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