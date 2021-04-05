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Разыгрывающий Милуоки Бакс получил контракт на 160 миллионов долларов
Длительность соглашения - 4 года
Разыгрывающий Джру Холидэй договорился о 4-летнем максимальном продлении контракта на 160 млн долларов с "Милуоки Бакс", сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".
Действующий контракт Холидэя был рассчитан до 2022 года с опцией игрока в 2021 году. В нынешнем сезоне баскетболист получает 25,1 млн долларов в год. Холидэй рассчитывает побороться за титул в составе клуба из Висконсина.
Холидэй набирает 17 очков, 5,4 передачи и 4,6 подбора в среднем за игру при точности 38,8% трёхочковых.
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