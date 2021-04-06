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13 очков Леня не спасли Вашингтон в матче с Торонто

Баскетбол
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Обидное поражение для Уизардс

13 очков Леня не спасли Вашингтон в матче с Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон с очередным трипл-даблом Рассела Уэстбрука (23+14 подборов+11 передач) на последних секундах выездного матча с Торонто получил в свою корзину победный трехочковый от Гэри Трента-младшего.

Алексей Лень в матче с бывшей командой был одним из лучших у Уизардс. За 29 минут центровой сборной Украины набрал 13 очков (6 из 10 с игры, 1 из 3 с линии штрафных), собрал 8 подборов и поставил 4 блок-шота. С Ленем на площадке Вашингтон переиграл Торонто с разницей в 11 очков.

Лень в текущем сезоне в среднем за вечер набирает по 6,6 очка, 3,7 подбора и 0,9 передачи.

Торонто – Вашингтон 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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