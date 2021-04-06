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НБА: Юта проиграла Далласу, тяжелые победы Бруклина и Финикса
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миннесота – Сакраменто 116:106 (26:29, 29:26, 27:27, 34:24)
Сан-Антонио – Кливленд 101:125 (26:28, 21:29, 33:43, 21:25)
Даллас – Юта 111:103 (27:25, 23:17, 37:27, 24:34)
Бруклин – Нью-Йорк 114:112 (31:34, 26:33, 32:21, 25:24)
Хьюстон – Финикс 130:133 (34:34, 26:36, 32:31, 38:32)
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