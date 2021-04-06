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Легенда НБА потерял работу на ESPN после видео со стриптизершами

Баскетбол
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Пол Пирс перегнул палку

Легенда НБА потерял работу на ESPN после видео со стриптизершами

фото - detroitsportsfrenzy.com

Новина українською

На прошлой неделе 43-летний экс-чемпион НБА в одной из социальных сетей устроил стрим со стриптизершами, покером, алкоголем и другими атрибутами бурного отдыха.

В ESPN посчитали поведение Пирса аморальным и уволили его с должности эксперта. На телевидении американец работал с 2017 года.

Пирс в Твиттере дал понять, что потеря работы на ESPN его слабо беспокоит:

Пол Пирс с 1998 по 2017 года провел в НБА 1343 матча – 10-кратный участник Матча всех звезд за карьеру в составе Бостона, Клипперс, Бруклина и Вашингтона набрал свыше 26 тысяч очков.

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В статье: НБА Пол Пирс
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