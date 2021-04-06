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Мощный данк и другие результативные действия Михайлюка в матче с Детройтом. ВИДЕО
Качественный баскетбол от украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легионер Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Детройтом (108:132) за 26 минут набрал 17 очков. Михайлюк реализовал только 1 из 4 трехочковых, зато отметился серией ярких проходов под кольцо и совершил рекордные в карьере 4 перехвата.
Михайлюк после обмена из Детройта в Оклахому в среднем за игру набирает по 10,2 очка и 3,2 подбора.
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