Мощный данк и другие результативные действия Михайлюка в матче с Детройтом. ВИДЕО

Украинский легионер Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Детройтом (108:132) за 26 минут набрал 17 очков. Михайлюк реализовал только 1 из 4 трехочковых, зато отметился серией ярких проходов под кольцо и совершил рекордные в карьере 4 перехвата.

Михайлюк после обмена из Детройта в Оклахому в среднем за игру набирает по 10,2 очка и 3,2 подбора.