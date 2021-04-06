Харден усугубил травму

Звездный разыгрывающий Бруклина Джеймс Харден в матче с Нью-Йорком (114:112) вернулся в строй после двух пропущенных игр, но провел на площадке всего несколько минут.

В середине первой четверти Харден вновь ощутил дискомфорт в правом подколенном сухожилии и попросил главного тренера Нетс Стива Нэша снять его с игры.

Харден в матче с Никс не набрал ни одного очка и отдал три результативных передачи.

С момента обмена из Хьюстона в Бруклин Джеймс Харден провел 34 матча. В среднем за игру американец набирает по 25,4 очка, 8,7 подбора и 11,0 передачи.