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Харден усугубил травму
У Бруклина проблемы?
Звездный разыгрывающий Бруклина Джеймс Харден в матче с Нью-Йорком (114:112) вернулся в строй после двух пропущенных игр, но провел на площадке всего несколько минут.
В середине первой четверти Харден вновь ощутил дискомфорт в правом подколенном сухожилии и попросил главного тренера Нетс Стива Нэша снять его с игры.
Харден в матче с Никс не набрал ни одного очка и отдал три результативных передачи.
С момента обмена из Хьюстона в Бруклин Джеймс Харден провел 34 матча. В среднем за игру американец набирает по 25,4 очка, 8,7 подбора и 11,0 передачи.
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