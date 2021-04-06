Один из клубов НБА готов заплатить трем игрокам 339 миллионов доларов

4 апреля разыгрывающий "Милуоки Бакс" Джру Холидэй договорился о подписании максимального контракта с командой из Висконсина, по которому он заработает $ 160 млн за четыре года. После этого стало ясно, что руководство клуба за следующие три года заплатит своим лидерам в общей сложности $ 339 млн, сообщает The Athletic.

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Так, трио в лице Янниса Адетокунбо, Криса Миддлтона и упомянутого Холидэя в следующем сезоне получат $ 105 млн, в сезоне-2022/2023 на содержание этой тройки будет потрачено $ 113 млн, а в чемпионате-2023/2024 лидеры "Бакс" получат на троих $ 121 млн.