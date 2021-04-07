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НБА: Клипперс обыграли Портленд, Лейкерс справились с Торонто
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Индиана – Чикаго 97:113 (28:30, 21:32, 25:35, 23:16)
Торонто – Лейкерс 101:110 (28:40, 14:28, 28:22, 31:20)
Бостон – Филадельфия 96:106 (24:25, 22:34, 24:26, 26:21)
Атланта – Нью-Орлеан 123:107 (25:29, 36:32, 46:29, 16:17)
Денвер – Детройт 134:119 (39:32, 37:24, 33:30, 25:33)
Клипперс – Портленд 133:116 (47:32, 26:34, 28:23, 32:27)
Майами – Мемфис 112:124 (34:37, 23:26, 32:33, 23:28)
Голден Стэйт – Милуоки 122:121 (28:26, 25:24, 30:38, 39:33)
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