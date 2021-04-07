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Карри установил уникальный рекорд в истории НБА
Новое достижение звезды Голден Стэйт
Стефен Карри в матче с Милуоки (122:121) набрал 41 очко и реализовал 5 из 10 трехочковых.
Американец стал первым баскетболистом в истории НБА, которому в восьми сезонах удавалось забросить как минимум 200 бросков из-за дуги.
With this trey, Steph is now the ONLY player in @NBA history to have eight seasons with 200+ made threes ???? pic.twitter.com/lbuhBLezGD— Golden State Warriors (@warriors) April 7, 2021
По количеству точных трехочковых в истории НБА Карри уступает только Рэю Аллену – 2973 против 2696.
Стефен Карри в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 29,7 очка, 5,5 подбора и 6,0 передачи.
Голден Стэйт с показателем 24-27 идет 10-м на Западе.
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