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Карри установил уникальный рекорд в истории НБА

Баскетбол
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Новое достижение звезды Голден Стэйт

Карри установил уникальный рекорд в истории НБА

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Стефен Карри в матче с Милуоки (122:121) набрал 41 очко и реализовал 5 из 10 трехочковых.

Американец стал первым баскетболистом в истории НБА, которому в восьми сезонах удавалось забросить как минимум 200 бросков из-за дуги.

По количеству точных трехочковых в истории НБА Карри уступает только Рэю Аллену – 2973 против 2696.

Стефен Карри в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 29,7 очка, 5,5 подбора и 6,0 передачи.

Голден Стэйт с показателем 24-27 идет 10-м на Западе.

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стэйт
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