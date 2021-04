Карри установил уникальный рекорд в истории НБА

Стефен Карри в матче с Милуоки (122:121) набрал 41 очко и реализовал 5 из 10 трехочковых.

Американец стал первым баскетболистом в истории НБА, которому в восьми сезонах удавалось забросить как минимум 200 бросков из-за дуги.

With this trey, Steph is now the ONLY player in @NBA history to have eight seasons with 200+ made threes ???? pic.twitter.com/lbuhBLezGD