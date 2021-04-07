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Ягупова уверенно лидирует в голосовании за звание MVP Евролиги
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фото - fiba.basketball
Международная федерация баскетбола опубликовала предварительные результаты голосования за женские индивидуальные награды в Евролиге.
Украинская звезда Фенербахче Алина Ягупова с 37% голосов безоговорочно лидирует в голосовании болельщиков в номинации MVP года в Евролиге.
Также Ягупова предварительно попадает в символическую сборную сезона среди игроков задней линии.
Проголосовать за самого ценного игрока сезона 2020-2021 в Евролиге можно здесь (регистрация не требуется).
Фенербахче Алины Ягуповой 16-18 апреля сыграет в Финале четырех Евролиги.
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