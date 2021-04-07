Ягупова уверенно лидирует в голосовании за звание MVP Евролиги

Международная федерация баскетбола опубликовала предварительные результаты голосования за женские индивидуальные награды в Евролиге.

Украинская звезда Фенербахче Алина Ягупова с 37% голосов безоговорочно лидирует в голосовании болельщиков в номинации MVP года в Евролиге.

Также Ягупова предварительно попадает в символическую сборную сезона среди игроков задней линии.

Проголосовать за самого ценного игрока сезона 2020-2021 в Евролиге можно здесь (регистрация не требуется).

Фенербахче Алины Ягуповой 16-18 апреля сыграет в Финале четырех Евролиги.