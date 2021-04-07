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Харден выбыл на 10 дней
Звезда Бруклина отправился на вынужденный отпуск
Джеймс Харден в матче с Нью-Йорком (114:112) вернулся в строй после двух пропущенных игр, но уже в середине первой четверти Харден вновь ощутил дискомфорт в правом подколенном сухожилии и досрочно покинул площадку.
Теперь же стало известно, что на полное восстановление Хардену понадобится около 10 дней. Он не сможет помочь Бруклину в ближайших матчах против Нью-Орлеана, Лейкерс, Миннесоты и Филадельфии.
С момента обмена из Хьюстона в Бруклин Джеймс Харден провел 34 матча. В среднем за игру американец набирает по 25,4 очка, 8,7 подбора и 11,0 передачи.
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