Харден выбыл на 10 дней

Джеймс Харден в матче с Нью-Йорком (114:112) вернулся в строй после двух пропущенных игр, но уже в середине первой четверти Харден вновь ощутил дискомфорт в правом подколенном сухожилии и досрочно покинул площадку.

Теперь же стало известно, что на полное восстановление Хардену понадобится около 10 дней. Он не сможет помочь Бруклину в ближайших матчах против Нью-Орлеана, Лейкерс, Миннесоты и Филадельфии.

С момента обмена из Хьюстона в Бруклин Джеймс Харден провел 34 матча. В среднем за игру американец набирает по 25,4 очка, 8,7 подбора и 11,0 передачи.