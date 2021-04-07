Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уильямсон повторил сумасшедшее достижение Шакила О’Нила
Это действительно впечатляет
фото - Associated Press News
Тяжелый форвард Нью-Орлеана Зайон Уильямсон после перформанса в матче с Атлантой (107:123, 34 очка и 5 подборов) стал вторым баскетболистом в истории НБА после легендарного Шакила О’Нила, которому в 25-ти матчах подряд удавалось набрать как минимум 20 очков при как минимум 50-процентной реализацией бросков с игры.
ZION WILLIAMSON ????— Ballislife.com (@Ballislife) April 7, 2021
Scores 34 PTS (12/18 FG) & ties SHAQ for longest streak of 20+ PTS on 50% FGs (shot-clock era)
Shaq (2001): 25
Zion (2021): 25
Mailman (1989): 19
Wilt (1966): 19pic.twitter.com/E7ICpDj7mt
Зайон Уильямсон в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 26,5 очка и 7,0 подбора.
Популярное сейчас
- Они не подошли Зидану: Лунин – голкипер опальной символической сборной мадридского Реала
- Хантер: В супертяжелом весе никто не станет уважать Усика
- Реал победил Ливерпуль, Ман Сити - Боруссию, Малиновский лучший в Аталанте. Главные новости от 6 апреля
- Данк центрового Орландо – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО