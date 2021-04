Уильямсон повторил сумасшедшее достижение Шакила О’Нила

Тяжелый форвард Нью-Орлеана Зайон Уильямсон после перформанса в матче с Атлантой (107:123, 34 очка и 5 подборов) стал вторым баскетболистом в истории НБА после легендарного Шакила О’Нила, которому в 25-ти матчах подряд удавалось набрать как минимум 20 очков при как минимум 50-процентной реализацией бросков с игры.

