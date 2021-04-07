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Уильямсон повторил сумасшедшее достижение Шакила О’Нила

Баскетбол
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Это действительно впечатляет

Уильямсон повторил сумасшедшее достижение Шакила О’Нила

фото - Associated Press News

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Тяжелый форвард Нью-Орлеана Зайон Уильямсон после перформанса в матче с Атлантой (107:123, 34 очка и 5 подборов) стал вторым баскетболистом в истории НБА после легендарного Шакила О’Нила, которому в 25-ти матчах подряд удавалось набрать как минимум 20 очков при как минимум 50-процентной реализацией бросков с игры.

Зайон Уильямсон в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 26,5 очка и 7,0 подбора.

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В статье: НБА Зайон Уильямсон Шакил О'Нил
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