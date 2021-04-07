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Майами Хит подписал контракт с 31-летним ветераном

Баскетбол
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Дедмонд сменил клубную прописку

Майами Хит подписал контракт с 31-летним ветераном

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"Майами Хит" подпишет соглашение со свободным агентом Дуэйном Дедмоном, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, руководство клуба согласовало кандидатуру Дедмона.

"Майами" станет уже седьмой командой в карьере центрового. В общей сложности 31-летний игрок провёл в НБА 395 матчей. В среднем он набирает 6,4 очка, делает 6,0 подбора и 0,9 блок-шота.

"Майами" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. "Хит" в 51 матче одержали 26 побед и потерпели 25 поражений.

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В статье: Майами Хит Двейн Дедмон
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