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Майами Хит подписал контракт с 31-летним ветераном
Дедмонд сменил клубную прописку
"Майами Хит" подпишет соглашение со свободным агентом Дуэйном Дедмоном, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, руководство клуба согласовало кандидатуру Дедмона.
"Майами" станет уже седьмой командой в карьере центрового. В общей сложности 31-летний игрок провёл в НБА 395 матчей. В среднем он набирает 6,4 очка, делает 6,0 подбора и 0,9 блок-шота.
"Майами" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. "Хит" в 51 матче одержали 26 побед и потерпели 25 поражений.
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