Майами Хит подписал контракт с 31-летним ветераном

"Майами Хит" подпишет соглашение со свободным агентом Дуэйном Дедмоном, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По данным источника, руководство клуба согласовало кандидатуру Дедмона.

"Майами" станет уже седьмой командой в карьере центрового. В общей сложности 31-летний игрок провёл в НБА 395 матчей. В среднем он набирает 6,4 очка, делает 6,0 подбора и 0,9 блок-шота.

"Майами" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. "Хит" в 51 матче одержали 26 побед и потерпели 25 поражений.