Днепр уверенно обыграл Николаев

Николаев проиграл дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 80:105.

Гости с первых минут начали акцентированные атаки на кольцо хозяев. При этом днепряне особо не форсировали событий, действовали взвешенно.

В первой половине игроки Дениса Журавлева были меткими, при этом больше перехватывали и меньше теряли.

Поэтому на большой перерыв Днепр обеспечил 10 очков преимущества.

После перерыва гости уже заметно преобладали хозяев по всем статистическим показателям и компонентами игры. На заключительную четверть Днепр уже имел 19 очков отрыва.

В начале заключительной 10-минутки хозяева попытались отыграться. Отставание удалось сократить до 10-ти очков, а гости взяли минуту перерыва. В итоге Днепр уверенно победил, превысив отметку в 100 набранных очков.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат. 7 апреля

Николаев - Днепр - 80: 105 (22:27, 20:25, 17:26, 21:27)