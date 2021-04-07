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Днепр уверенно обыграл Николаев
Гости отомстили за поражение в кубковом матче
фото - fbu.ua
Николаев проиграл дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 80:105.
Гости с первых минут начали акцентированные атаки на кольцо хозяев. При этом днепряне особо не форсировали событий, действовали взвешенно.
В первой половине игроки Дениса Журавлева были меткими, при этом больше перехватывали и меньше теряли.
Поэтому на большой перерыв Днепр обеспечил 10 очков преимущества.
После перерыва гости уже заметно преобладали хозяев по всем статистическим показателям и компонентами игры. На заключительную четверть Днепр уже имел 19 очков отрыва.
В начале заключительной 10-минутки хозяева попытались отыграться. Отставание удалось сократить до 10-ти очков, а гости взяли минуту перерыва. В итоге Днепр уверенно победил, превысив отметку в 100 набранных очков.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат. 7 апреля
Николаев - Днепр - 80: 105 (22:27, 20:25, 17:26, 21:27)
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