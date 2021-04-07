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Днепр уверенно обыграл Николаев

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(1 голосов)

Гости отомстили за поражение в кубковом матче

Днепр уверенно обыграл Николаев

фото - fbu.ua

Новина українською

Николаев проиграл дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 80:105.

Гости с первых минут начали акцентированные атаки на кольцо хозяев. При этом днепряне особо не форсировали событий, действовали взвешенно.

В первой половине игроки Дениса Журавлева были меткими, при этом больше перехватывали и меньше теряли.

Поэтому на большой перерыв Днепр обеспечил 10 очков преимущества.

После перерыва гости уже заметно преобладали хозяев по всем статистическим показателям и компонентами игры. На заключительную четверть Днепр уже имел 19 очков отрыва.

В начале заключительной 10-минутки хозяева попытались отыграться. Отставание удалось сократить до 10-ти очков, а гости взяли минуту перерыва. В итоге Днепр уверенно победил, превысив отметку в 100 набранных очков.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат. 7 апреля

Николаев - Днепр - 80: 105 (22:27, 20:25, 17:26, 21:27)

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В статье: МБК Николаев БК Днепр
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