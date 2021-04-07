Харьковские Соколы уступили Черкасским Мавпам проиграв все четверти

Черкасские Мавпы получили домашнюю победу - 96:71.

В первой половине Мавпы завладели уверенным гандикапом +18. Удалось это за счет великолепной реализации.

После перерыва ничего не изменилось. Свое преимущество Мавпы ловко держали. Они отвечали выстрелом на выстрел, реализовав в третьей четверти 7 выстрелов, так же как и соперник.

Но если по броскам харьковчане уже не уступали, то под щитами они серьезно проиграли в итоге. Соколы много начали ошибаться, все это привело к их поражения - 71:96.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Черкассы. ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы 96:71 (22:14, 25:15, 24:22, 25:20)