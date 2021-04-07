  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Харьковские Соколы уступили Черкасским Мавпам проиграв все четверти
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харьковские Соколы уступили Черкасским Мавпам проиграв все четверти

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева оказались сильнее

Харьковские Соколы уступили Черкасским Мавпам проиграв все четверти

Новина українською

Черкасские Мавпы получили домашнюю победу - 96:71.

В первой половине Мавпы завладели уверенным гандикапом +18. Удалось это за счет великолепной реализации.

После перерыва ничего не изменилось. Свое преимущество Мавпы ловко держали. Они отвечали выстрелом на выстрел, реализовав в третьей четверти 7 выстрелов, так же как и соперник.

Но если по броскам харьковчане уже не уступали, то под щитами они серьезно проиграли в итоге. Соколы много начали ошибаться, все это привело к их поражения - 71:96.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Черкассы. ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы 96:71 (22:14, 25:15, 24:22, 25:20)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черкасские Мавпы БК Харьковские Соколы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...