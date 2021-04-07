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Харьковские Соколы уступили Черкасским Мавпам проиграв все четверти
Хозяева оказались сильнее
Черкасские Мавпы получили домашнюю победу - 96:71.
В первой половине Мавпы завладели уверенным гандикапом +18. Удалось это за счет великолепной реализации.
После перерыва ничего не изменилось. Свое преимущество Мавпы ловко держали. Они отвечали выстрелом на выстрел, реализовав в третьей четверти 7 выстрелов, так же как и соперник.
Но если по броскам харьковчане уже не уступали, то под щитами они серьезно проиграли в итоге. Соколы много начали ошибаться, все это привело к их поражения - 71:96.
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Черкассы. ПС Строитель
Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы 96:71 (22:14, 25:15, 24:22, 25:20)
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