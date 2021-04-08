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Михайлюк набрал 12 очков в поражении от Шарлотт
Неплохой матч от украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома в домашнем матче проиграла Шарлотт, а Святослав Михайлюк за 31 минуту принес Тандер 12 очков (4 из 8 трехочковых), а также собрал 3 подбора и отдал 5 результативных передач. Показатель полезности украинца составил «-6».
В текущем сезоне Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,7 очка, 2,3 подбора и 1,6 передачи. После обмена в Оклахому из Детройта Святослав приносит своей новой команде по 10,4 очка, 3,2 подбора и 1,6 передачи.
Оклахома – Шарлотт 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)
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