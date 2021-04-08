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НБА: Финикс обыграл Юту, победы Бруклина и Денвера

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Финикс обыграл Юту, победы Бруклина и Денвера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Индиана – Миннесота 141:137 (35:31, 42:25, 32:38, 32:43)

Бостон – Нью-Йорк 101:99 (21:19, 26:27, 23:27, 31:26)

Бруклин – Нью-Орлеан 139:111 (36:33, 43:26, 36:23, 24:29)

Атланта – Мемфис 113:131 (34:29, 30:38, 23:43, 26:21)

Хьюстон – Даллас 102:93 (24:23, 23:19, 28:22, 27:29)

Денвер – Сан-Антонио 106:96 (30:32, 24:18, 27:24, 25:22)

Финикс – Юта 117:113 OT (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11)

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В статье: НБА Финикс Санз Юта Джаз
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