  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк – четвертый украинец с 1000 очков в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк – четвертый украинец с 1000 очков в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

И первый среди защитников

Михайлюк – четвертый украинец с 1000 очков в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Шарлотт (102:113) за 31 минуту набрал 12 очков и достиг отметки в 1000 баллов в НБА.

Чтобы набрать 1000 очков в главной баскетбольной лиге мира, Михайлюку за три неполных сезона понадобилось сыграть 145 матчей в составе Лейкерс, Детройта и Оклахомы.

Михайлюк в НБА реализовал 339 из 863 бросков с игры, включая 220 из 559 трехочковых. Также в активе украинца 102 точных броска с линии штрафных при 131 попытке.

В списке самых результативных украинцев в НБА Святослав Михайлюк занимает четвертое место после Виталия Потапенко (3995), Алексея Леня (3985) и Станислава Медведенко (1390).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: баскетбол НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...