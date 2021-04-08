Михайлюк – четвертый украинец с 1000 очков в НБА

Украинский легионер Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Шарлотт (102:113) за 31 минуту набрал 12 очков и достиг отметки в 1000 баллов в НБА.

Чтобы набрать 1000 очков в главной баскетбольной лиге мира, Михайлюку за три неполных сезона понадобилось сыграть 145 матчей в составе Лейкерс, Детройта и Оклахомы.

Михайлюк в НБА реализовал 339 из 863 бросков с игры, включая 220 из 559 трехочковых. Также в активе украинца 102 точных броска с линии штрафных при 131 попытке.

В списке самых результативных украинцев в НБА Святослав Михайлюк занимает четвертое место после Виталия Потапенко (3995), Алексея Леня (3985) и Станислава Медведенко (1390).