Михайлюк набрал 10 очков в матче с Кливлендом

Святослав Михайлюк на домашний матч против Кливленда привычно вышел в стартовой пятерке Тандер, но из-за перебора фолов отыграл всего 26 минут. За этот период украинец набрал 10 очков (4 из 8 с игры, 2 из 3 с линии штрафных), сделал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи.

Михайлюк вошел в тройку лучших игроков Оклахомы по показателю полезности. С украинцем на площадке Тандер уступили с разницей в 10 очков.

Михайлюк в третьем матче подряд набрал как минимум 10 очков и реализовал 50% бросков с игры.

В сезоне 2020-2021 Святослав в среднем за игру набирает по 7,8 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи.

Оклахома – Кливленд 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36)