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Михайлюк набрал 10 очков в матче с Кливлендом
А Оклахома снова проиграла
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Святослав Михайлюк на домашний матч против Кливленда привычно вышел в стартовой пятерке Тандер, но из-за перебора фолов отыграл всего 26 минут. За этот период украинец набрал 10 очков (4 из 8 с игры, 2 из 3 с линии штрафных), сделал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи.
Михайлюк вошел в тройку лучших игроков Оклахомы по показателю полезности. С украинцем на площадке Тандер уступили с разницей в 10 очков.
Михайлюк в третьем матче подряд набрал как минимум 10 очков и реализовал 50% бросков с игры.
В сезоне 2020-2021 Святослав в среднем за игру набирает по 7,8 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи.
Оклахома – Кливленд 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36)
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