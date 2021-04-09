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Эффектный "гвоздь" Оладипо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - heatnation.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил мощный данк звездного защитника Майами Виктора Оладипо в матче с Лейкерс.
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