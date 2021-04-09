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Оклахома Михайлюка проиграла 5 матчей с разницей в 147 очков
У Тандер все печально
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома украинского защитника Святослава Михайлюка в пяти последних матчах в среднем проигрывает соперникам по 29,4 очка. Это худший показатель в НБА со времен Филадельфии сезона 1993-1994.
The Thunder have been outscored by 29.4 points per game over their last 5 games.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 9, 2021
That is the worst PPG differential in a 5-game span by any team since the 1993-94 76ers (-31.0 PPG). pic.twitter.com/XBvQgxk7PF
Тандер с разницей в 37 очков проиграли Финиксу, затем получили «-48» от Портленда, «-24» от Детройта, «-11» от Шарлотт и «-27» от Кливленда.
Что касается Михайлюка, то его показатель полезности в эти пяти матчах составил «-115».
Святослав Михайлюк после обмена в Оклахому в среднем за игру набирает по 10,4 очка, 3,2 подбора и 1,6 передачи.
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