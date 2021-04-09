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Оклахома Михайлюка проиграла 5 матчей с разницей в 147 очков

Баскетбол
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У Тандер все печально

Оклахома Михайлюка проиграла 5 матчей с разницей в 147 очков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома украинского защитника Святослава Михайлюка в пяти последних матчах в среднем проигрывает соперникам по 29,4 очка. Это худший показатель в НБА со времен Филадельфии сезона 1993-1994.

Тандер с разницей в 37 очков проиграли Финиксу, затем получили «-48» от Портленда, «-24» от Детройта, «-11» от Шарлотт и «-27» от Кливленда.

Что касается Михайлюка, то его показатель полезности в эти пяти матчах составил «-115».

Святослав Михайлюк после обмена в Оклахому в среднем за игру набирает по 10,4 очка, 3,2 подбора и 1,6 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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