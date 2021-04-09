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Михайлюк повторил лучшую серию в карьере
Святослав быстро прижился в Оклахоме
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Святослав Михайлюк в трех последних матчах регулярного чемпионата НБА набирал как минимум по 10 очков при как минимум 50-процентной реализации бросков с игры.
Подобная серия украинцу удавалась всего однажды в его заокеанской карьере. В январе 2020 года Михайлюк в составе Детройта в матчах с Нью-Орлеаном, Бостоном и Атлантой суммарно набрал 59 очков и реализовал 19 из 28 бросков с игры.
Михайлюк после обмена в Оклахому провел 12 матчей. В среднем за вечер воспитанник Черкасских Мавп набирает по 10,3 очка, 3,3 подбора, 1,7 передачи и 1,1 перехвата при 45-процентной реализации бросков с игры, включая 36,8% трехочковых.
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