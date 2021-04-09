Прометей возглавил тренер сборной Чехии

Президент Прометея Владимир Дубинский на персональной странице в Facebook объявил о смене главного тренера команды.

Вместо Виталия Черния, который был отправлен в отставку, возглавил Прометей известный израильский специалист, главный тренер сборной Чехии Ронен Гинзбург.

57-летний специалист продолжит работу с Прометеем и в следующем сезоне 2021/22, оставаясь при этом наставником чешской сборной. Официально представлен команде и болельщикам Гинзбург будет 12 апреля.