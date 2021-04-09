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Прометей возглавил тренер сборной Чехии

Баскетбол
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Об этом объявил президент команды

Прометей возглавил тренер сборной Чехии

Фото: fbu.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

Президент Прометея Владимир Дубинский на персональной странице в Facebook объявил о смене главного тренера команды.

Вместо Виталия Черния, который был отправлен в отставку, возглавил Прометей известный израильский специалист, главный тренер сборной Чехии Ронен Гинзбург.

57-летний специалист продолжит работу с Прометеем и в следующем сезоне 2021/22, оставаясь при этом наставником чешской сборной. Официально представлен команде и болельщикам Гинзбург будет 12 апреля.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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