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Прометей возглавил тренер сборной Чехии
Об этом объявил президент команды
Фото: fbu.ua/ Автор - неизвестен
Президент Прометея Владимир Дубинский на персональной странице в Facebook объявил о смене главного тренера команды.
Вместо Виталия Черния, который был отправлен в отставку, возглавил Прометей известный израильский специалист, главный тренер сборной Чехии Ронен Гинзбург.
57-летний специалист продолжит работу с Прометеем и в следующем сезоне 2021/22, оставаясь при этом наставником чешской сборной. Официально представлен команде и болельщикам Гинзбург будет 12 апреля.
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