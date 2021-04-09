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Киев-Баскет в овертайме переиграл Тернополь
Хозяева больше ошибались
БК Киев-Баскет
Киев-Баскет смог взять свое в овертайме после провального четвертой 10-минутки - 91:89.
В первой половине Киев-Баскет смог завладеть гандикапом в 11 очков. Удалось это благодаря лучшей реализации.
После отдыха Киев-Баскет умело держал свое преимущество. К концу третьей четверти оно достигала 17 баллов. Однако, в заключительной части в Тернополю открылось второе дыхание и это позволило перевели игру в овертайм.
Сильнее в заключительном отрезке матча оказались гости.
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Тернополь. ФОК
Тернополь - Киев-Баскет 89:91 (18:23, 18:24, 18:24, 29:12, 6: 8)
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