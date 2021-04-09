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Киев-Баскет в овертайме переиграл Тернополь

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева больше ошибались

Киев-Баскет в овертайме переиграл Тернополь

БК Киев-Баскет

Новина українською

Киев-Баскет смог взять свое в овертайме после провального четвертой 10-минутки - 91:89.

В первой половине Киев-Баскет смог завладеть гандикапом в 11 очков. Удалось это благодаря лучшей реализации.

После отдыха Киев-Баскет умело держал свое преимущество. К концу третьей четверти оно достигала 17 баллов. Однако, в заключительной части в Тернополю открылось второе дыхание и это позволило перевели игру в овертайм.

Сильнее в заключительном отрезке матча оказались гости.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Тернополь. ФОК

Тернополь - Киев-Баскет 89:91 (18:23, 18:24, 18:24, 29:12, 6: 8)

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В статье: БК Киев-Баскет
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