  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Нью-Йорк в овертайме побеждает Мемфис, Вашингтон на выезде дожимает Голден-Стейт
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Нью-Йорк в овертайме побеждает Мемфис, Вашингтон на выезде дожимает Голден-Стейт

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Нью-Йорк в овертайме побеждает Мемфис, Вашингтон на выезде дожимает Голден-Стейт

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" - "Индиана"

106 - 111 (30-33; 21-31; 27-19; 28-28)

"Бостон" - "Миннесота"

145 - 136 после ОТ (25-39; 32-27; 35-31; 32-27; 21-12)

"Нью-Йорк" - "Мемфис"

133 - 129 после ОТ (23-35; 28-25; 32-30; 31-24; 19-15)

"Атланта" - "Чикаго"

120 - 108 (25-33; 28-33; 33-18; 34-24)

"Нью-Орлеан" - "Филадельфия"

101 - 94 (23-22; 27-28; 26-18; 25-26)

"Денвер" - "Сан-Антонио"

121 - 119 (36-26; 25-24; 35-33; 25-36)

"Милуоки" - "Шарлотт"

119 - 127 (27-32; 28-34; 26-34; 38-27)

"Голден-Стейт" - "Вашингтон"

107 - 110 (23-32; 27-25; 29-28; 28-25)

Алексей Лень провел на площадке 20 минут 14 секунд, за которые набрал 15 очков, сделал 1 ассист и 5 подборов, а также 1 блокшот. Украинец реализовал 5 из двухочковых и 5 из 5 штрафных, его рейтинг +/- составил минус 2.

"Клипперс" - "Хьюстон"

126 - 109 (26-36; 41-10; 27-37; 32-26)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...