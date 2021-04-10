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НБА. Нью-Йорк в овертайме побеждает Мемфис, Вашингтон на выезде дожимает Голден-Стейт
Результаты тура НБА
В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" - "Индиана"
106 - 111 (30-33; 21-31; 27-19; 28-28)
"Бостон" - "Миннесота"
145 - 136 после ОТ (25-39; 32-27; 35-31; 32-27; 21-12)
"Нью-Йорк" - "Мемфис"
133 - 129 после ОТ (23-35; 28-25; 32-30; 31-24; 19-15)
"Атланта" - "Чикаго"
120 - 108 (25-33; 28-33; 33-18; 34-24)
"Нью-Орлеан" - "Филадельфия"
101 - 94 (23-22; 27-28; 26-18; 25-26)
"Денвер" - "Сан-Антонио"
121 - 119 (36-26; 25-24; 35-33; 25-36)
"Милуоки" - "Шарлотт"
119 - 127 (27-32; 28-34; 26-34; 38-27)
"Голден-Стейт" - "Вашингтон"
107 - 110 (23-32; 27-25; 29-28; 28-25)
Алексей Лень провел на площадке 20 минут 14 секунд, за которые набрал 15 очков, сделал 1 ассист и 5 подборов, а также 1 блокшот. Украинец реализовал 5 из двухочковых и 5 из 5 штрафных, его рейтинг +/- составил минус 2.
"Клипперс" - "Хьюстон"
126 - 109 (26-36; 41-10; 27-37; 32-26)
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