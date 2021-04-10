Лень – самый результативный украинец в НБА. 3 случая, когда Алексей играл как суперзвезда

Спустя 8 лет после дебюта в НБА Алексей Лень в 510-м матче в заокеанской карьере добавил в свое резюме сразу двух эпохальных достижения в контексте украинского баскетбола. Центровой Вашингтона в победном матче против Голден Стэйта набрал 15 очков, что позволило ему не только обойти Виталия Потапенко и стать самым результативным украинцем в истории НБА, но и достичь видной отметки в 4000 набранных очков в главной баскетбольной лиге мира.

Congratulations to Alex Len on reaching 4,000 career points, becoming the first Ukrainian player to ever do so in the NBA! ???????????????? pic.twitter.com/oFjEtfdCKL — Washington Wizards (@WashWizards) April 10, 2021

Лень давно стал статистическим гигантом среди украинцев, когда-либо выступавших в НБА. Алексею нет равных по средней результативности (7,8 очка за игру), по количеству подборов (3082), результативных передач (431) и блок-шотов (510), а теперь уроженец Антрацита вышел на первое место и по самому статусному показателю – по количеству набранных очков.

Появление Алексея Леня на вершине рейтинга украинских бомбардиров НБА – отличный повод вспомнить те три случая, когда воспитанник Днепра играл на уровне лучших баскетболистов мира.

Апрель 2019-го: рекордные в карьере 33 очка за Атланту

Сезон 2018-2019 остается единственным в карьере Алексея Леня, когда в среднем за вечер он набирал более 10 очков. И это как раз тот сезон, в котором Лень временно стал растягивающим центровым и получил зеленый свет от тренерского штаба Атланты на выполнение трехочковых, забивая достойные для своих габаритов 36% попыток из-за дуги.

Кульминацией этого эксперимента стал выездной матч против Милуоки. В тот день у Хоукс отсутствовали Трэй Янг и Джон Коллинз, поэтому Лень получил карт-бланш в атаке и выдал лучшую игру в карьере.

Самое удивительное, что Лень провалил первую половину, набрав всего 8 очков при 3 из 9 с игры. А вот после большого перерыва Алексей расцвел и практически в одиночку чуть не положил на лопатки Бакс во главе со звездным Яннисом Адетокумбо. Украинец набрал невероятные 33 очка (13 из 23 с игры), забил 6 трехочковых, оформил 6 данков и закончил игру с мощным атакующим рейтингом (119 очков на 100 владений).

Два момента, о которых Алексей Лень наверняка сожалеет до сих пор, – его карьерный матч закончился поражением, а он сам реализовал с линии штрафных только 1 бросок из 7.

Март 2016-го: Лень впервые в карьере выбивает 30+

Первый и единственный в истории Украины дабл-дабл с как минимум 30 очками и 15 подборами Алексей Лень организовал 4 марта 2016 года, когда в составе Финикса в выездном матче против Орландо за 36 минут набрал 31 очко (10 из 22 с игры, 0 из 1 трехочковых, 11 из 14 с линии штрафных), собрал 15 подборов и поставил 2 блок-шота. Санз легко обыграли Мэджик (102:84), а Лень с большим отрывом стал лучшим в команде по показателю полезности («+28»).

Показательно, что Лень в том знаковом матче в два раза чаще бросал по кольцу, чем молодой Девин Букер, а также на пару с Тайсоном Чендлером сдержал звездного Николу Вучевича до всего 19 очков при 36-процентной реализации бросков с игры.

Март 2019-го: 28 очков за 26 минут в корзину культовой франшизы НБА

Потенциально в победном матче с Чикаго в том же сезоне 2018-2019 Алексей Лень мог дотянуться и до 40-очкового перформанса, вот только в тот день украинец столкнулся с перебором фолов и провел на площадке всего 26 минут.

Тем не менее, в противостоянии с легендарными Буллз Лень настрелял 28 очков (9 из 18 с игры, 5 из 8 трехочковых, 5 из 8 с линии штрафных), выдал космический атакующий рейтинг (140 очков на 100 владений) и стал первым в команде по проценту задействования.

Символично, что в матче с Чикаго непосредственным опекуном Леня выступал Робин Лопес, с которым Алексей сейчас успешно конкурирует в Вашингтоне.