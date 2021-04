Лень – самый результативный украинец в НБА. 3 случая, когда Алексей играл как суперзвезда

Спустя 8 лет после дебюта в НБА Алексей Лень в 510-м матче в заокеанской карьере добавил в свое резюме сразу двух эпохальных достижения в контексте украинского баскетбола. Центровой Вашингтона в победном матче против Голден Стэйта набрал 15 очков, что позволило ему не только обойти Виталия Потапенко и стать самым результативным украинцем в истории НБА, но и достичь видной отметки в 4000 набранных очков в главной баскетбольной лиге мира.

Congratulations to Alex Len on reaching 4,000 career points, becoming the first Ukrainian player to ever do so in the NBA! ???????????????? pic.twitter.com/oFjEtfdCKL