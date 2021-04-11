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НБА. Филадельфия на выезде побеждает Оклахому-Сити, Бруклин дома уступает Лейкерс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия на выезде побеждает Оклахому-Сити, Бруклин дома уступает Лейкерс

UA-Футбол
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В ночь с 10 на 11 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" - "Торонто"

115 - 135 (26-47; 28-40; 29-13; 32-35)

"Бруклин" - "Лейкерс"

101 - 126 (25-33; 33-28; 19-21; 24-34)

"Оклахома-Сити" - "Филадельфия"

93 - 117 (25-37; 28-29; 23-24; 17-27)

"Юта" - "Сакраменто"

128 - 112 (34-31; 25-34; 36-24; 33-23)

"Голден-Стейт" - "Хьюстон"

125 - 109 (32-30; 33-18; 29-32; 31-29)

"Портленд" - "Детройт"

118 - 103 (33-23; 26-27; 36-26; 23-27)

"Финикс" - "Вашингтон"

134 - 106 (27-29; 30-26; 44-24; 33-27)

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В статье: НБА
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