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НБА. Филадельфия на выезде побеждает Оклахому-Сити, Бруклин дома уступает Лейкерс
Результаты тура НБА
В ночь с 10 на 11 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" - "Торонто"
115 - 135 (26-47; 28-40; 29-13; 32-35)
"Бруклин" - "Лейкерс"
101 - 126 (25-33; 33-28; 19-21; 24-34)
"Оклахома-Сити" - "Филадельфия"
93 - 117 (25-37; 28-29; 23-24; 17-27)
"Юта" - "Сакраменто"
128 - 112 (34-31; 25-34; 36-24; 33-23)
"Голден-Стейт" - "Хьюстон"
125 - 109 (32-30; 33-18; 29-32; 31-29)
"Портленд" - "Детройт"
118 - 103 (33-23; 26-27; 36-26; 23-27)
"Финикс" - "Вашингтон"
134 - 106 (27-29; 30-26; 44-24; 33-27)
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