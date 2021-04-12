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НБА: Клипперс обыграли Детройт, Бостон сломил Денвер
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Атланта 101:105 (20:33, 25:19, 32:23, 24:30)
Денвер – Бостон 87:105 (27:16, 24:29, 28:29, 8:31)
Кливленд – Нью-Орлеан 109:116 (39:29, 29:33, 26:28, 15:26)
Орландо – Милуоки 87:124 (19:32, 19:25, 29:28, 20:39)
Нью-Йорк – Торонто 102:96 (27:16, 29:26, 22:34, 24:20)
Даллас – Сан-Антонио 117:119 (26:26, 30:25, 33:37, 28:31)
Мемфис – Индиана 125:132 (31:45, 32:29, 34:32, 28:26)
Миннесота – Чикаго 121:117 (29:26, 37:29, 25:32, 30:30)
Клипперс – Детройт 131:124 (30:35, 33:27, 31:37, 37:25)
Портленд – Майами 98:107 (31:25, 17:31, 23:33, 27:18)
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