Близнюк из Киев-Баскета – лучший игрок Суперлиги в марте

Федерация баскетбола Украины представила результаты голосования болельщиков, капитанов клубов Суперлиги и организаторов чемпионата за звание лучшего игрока турнира в марте.

У болельщиков первым стал разыгрывающий БК Днепр Иссуф Санон, а среди капитанов команд и организаторов Суперлиги максимальные пять баллов взял форвард Киев-Баскета Богдан Близнюк, который и выиграл голосования после суммирования всех трех составляющих.

Близнюк в марте в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 11,4 очка, 7,6 подбора и 3,0 передачи, а Киев-Баскет закончил месяц с показателем 5-0.

Богдан Близнюк первым в сезоне дважды признан лучшим игроком месяца в Суперлиге. Аналогичную награду баскетболист сборной Украины забрал и в октябре.