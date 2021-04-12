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Близнюк из Киев-Баскета – лучший игрок Суперлиги в марте
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фото - fbu.ua
Федерация баскетбола Украины представила результаты голосования болельщиков, капитанов клубов Суперлиги и организаторов чемпионата за звание лучшего игрока турнира в марте.
У болельщиков первым стал разыгрывающий БК Днепр Иссуф Санон, а среди капитанов команд и организаторов Суперлиги максимальные пять баллов взял форвард Киев-Баскета Богдан Близнюк, который и выиграл голосования после суммирования всех трех составляющих.
Близнюк в марте в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 11,4 очка, 7,6 подбора и 3,0 передачи, а Киев-Баскет закончил месяц с показателем 5-0.
Богдан Близнюк первым в сезоне дважды признан лучшим игроком месяца в Суперлиге. Аналогичную награду баскетболист сборной Украины забрал и в октябре.
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