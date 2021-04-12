13 доказательств, почему Надаль – король грунта. ВИДЕО

13-кратный победитель Ролан Гаррос Рафаэль Надаль через несколько дней на Мастерсе в Монте-Карло откроет грунтовый сезон матчем с Федериком Дельбонисом или Адрианом Маннарино.

Сейчас идеальный момент, чтобы еще раз вспомнить, почему испанец доминирует на грунте на протяжении всей своей карьеры.