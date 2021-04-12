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13 доказательств, почему Надаль – король грунта. ВИДЕО
Скоро докажет это еще раз
13-кратный победитель Ролан Гаррос Рафаэль Надаль через несколько дней на Мастерсе в Монте-Карло откроет грунтовый сезон матчем с Федериком Дельбонисом или Адрианом Маннарино.
Сейчас идеальный момент, чтобы еще раз вспомнить, почему испанец доминирует на грунте на протяжении всей своей карьеры.
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