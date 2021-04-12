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Центровой Голден Стэйт порвал мениск

Баскетбол
(1 голосов)

Сроки восстановления пока неизвестны

Центровой Голден Стэйт порвал мениск

Новина українською

Центровой "Голден Стэйт Уорриорз" Джеймс Уайзмен порвал мениск правого колена, пишет на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски. Сроки возвращения игрока на паркет пока не определены. В клубе намерены провести консультации с ведущими специалистами, после чего разработают план действий.

В то же время нельзя исключать, что Уайзмен в нынешнем сезоне уже не сыграет.

Центровой получил травму колена в матче регулярного чемпионата с "Хьюстон Рокетс", когда неудачно приземлился после попытки забить данк.

В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 39 матчах, набирая в них 11,5 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 0,9 блок-шот.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Джеймс Уайзмен
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