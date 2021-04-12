Центровой Голден Стэйт порвал мениск

Центровой "Голден Стэйт Уорриорз" Джеймс Уайзмен порвал мениск правого колена, пишет на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски. Сроки возвращения игрока на паркет пока не определены. В клубе намерены провести консультации с ведущими специалистами, после чего разработают план действий.

В то же время нельзя исключать, что Уайзмен в нынешнем сезоне уже не сыграет.

Центровой получил травму колена в матче регулярного чемпионата с "Хьюстон Рокетс", когда неудачно приземлился после попытки забить данк.

В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 39 матчах, набирая в них 11,5 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 0,9 блок-шот.